Palladino non accetta l'accordo per l'addio: l'Atalanta fissa la deadline e prepara l'esonero

In caso di mancato accordo sarà risoluzione d'ufficio: l'Atalanta vuole accelerare per inaugurare ufficialmente l'era Sarri

L’Atalanta e Raffaele Palladino cercheranno un accordo per la risoluzione del contratto in scadenza tra poco più di un anno. L’Atalanta ha fatto una proposta all’allenatore e a chi lo assiste, aspetterà fino a martedì altrimenti provvederà all’esonero. Palladino, che ha chiuso male una stagione che sembrava promettente, aveva chiesto di più rispetto a una proposta da 2,5 milioni a stagione. Poi l’Atalanta è crollata tra Champions, Coppa Italia e campionato e il club ha deciso di non confermarlo. Adesso chi lo assiste (lo stesso agente che aveva portato Juric a Bergamo, un altro clamoroso flop) ha tempo fino a martedì per un’intesa. Altrimenti l’Atalanta provvederà all’esonero, c’è fretta di voltare pagina e di entrare nella nuova era Sarri.

Lo riporta alfredopedulla.com