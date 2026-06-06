Corriere dello Sport: "Paratici può riprendere Favasuli con uno sconto. La Fiorentina ha il 50% sulla rivendita"
Il classe 2004 potrebbe tornare a Firenze, l'ultima stagione ha giocato con il Catanzaro
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2026 09:40
Da non escludere la possibilità che la Fiorentina cerchi un ex come Costantino Favasuli, sulla cui rivendita i viola hanno mantenuto il 50% una volta ceduto al Catanzaro. Questo garantirebbe uno sconto a Paratici e Goretti in caso di trattativa coi giallorossi per il ritorno del classe 2004. Lo riporta il Corriere dello Sport.