Radio Bruno: "La richiesta del Bayern Leverkusen blocca l'Atalanta: viola sullo sfondo per Alajbegovic"
Secondo Radio Bruno, i 30 milioni richiesti dal Bayer Leverkusen hanno rallentato la trattativa con l'Atalanta. La Fiorentina resta vigile e potrebbe tornare a farsi avanti.
Il nome di Kerim Alajbegovic torna a intrecciarsi con quello della Fiorentina. Dopo settimane in cui l'Atalanta sembrava aver preso un netto vantaggio nella corsa all'esterno bosniaco, la trattativa tra la Dea e il Bayer Leverkusen avrebbe subito un'importante frenata.
Secondo quanto riportato da Radio Bruno, il motivo dello stallo sarebbe la valutazione fatta dal club tedesco: 30 milioni di euro per lasciar partire il classe 2007. Una cifra ritenuta troppo elevata dall'Atalanta, che avrebbe quindi rallentato sensibilmente l'operazione.
In questo scenario potrebbe tornare a inserirsi la Fiorentina. Il club viola aveva già manifestato interesse per Alajbegovic nelle scorse settimane, salvo poi vedere l'Atalanta prendere il comando della trattativa. Ora, con i bergamaschi costretti a riflettere davanti alle richieste economiche del Bayer Leverkusen, la situazione potrebbe riaprirsi.
Al momento non risultano offerte ufficiali da parte della società gigliata, che continua però a monitorare con attenzione gli sviluppi. Se il prezzo dovesse diventare più accessibile o la trattativa con l'Atalanta dovesse definitivamente arenarsi, la Fiorentina potrebbe tornare concretamente alla carica per uno dei giovani esterni più promettenti del panorama europeo.