Gazzetta di Modena: "Thorstvedt-Fiorentina non si sblocca; Sassuolo non convinto dalle contropartite"
I viola offrono uno tra Brescianini, Sohm e Fabbian, ma i neroverdi non li vogliono nell'affare per il norvegese.
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2026 10:50
Continua a tenere banco la trattativa che dovrebbe portare Kristian Thorstvedt alla Fiorentina: i viola trattano con il Sassuolo, ma l'affare sembra non sbloccarsi.
Ciò che non prendere un'accelerata a questo braccio di ferro è proprio la squadra emiliana, che, come scrive la Gazzetta di Modena, non sembra essere convinta dalle contropartite tecniche che la Fiorentina vorrebbe inserire nell'affare, vale a dire uno tra Sohm, Brescianini e Fabbian.