Paratici e Grosso a colloquio prima dell’allenamento con la primavera: tanti sorrisi e clima disteso

Lunga chiacchierata e tanti sorrisi tra Grosso e Paratici

Si sta svolgendo in questi minuti l’allenamento congiunto tra primavera e prima squadra. Non dovrebbe essere una vera e propria amichevole ma comunque un primo test per i ragazzi di Fabio Grosso. Proprio lo stesso Grosso è stato inquadrato dalle telecamere del club lungamente a colloquio con il direttore Paratici. I due hanno parlato per tutto il riscaldamento della squadra, non ci è dato sapere di cosa parlavano ma comunque si sono visti tanti sorrisi e un clima piuttosto disteso. Ulteriore segnale di come il rapporto e l’intesa tra i due sia molto solida e confermata nel tempo