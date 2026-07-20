La Fiorentina smentisce ogni trattativa su Bakayoko: "Non è in vendita e non interessa", strategia o verità?
Secca smentita della Fiorentina su uno dei nomi più chiacchierati tra i possibili rinforzi come esterni offensivi
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2026 17:03
Si ripete la dinamica verificata con Oulai?
La Fiorentina intanto prende posizione sul possibile arrivo di Bakayoko dal Lipsia:
"Bakayoko non è in vendita e in ogni caso non interessa"
Questa la comunicazione della Fiorentina che si è già verificata in questa sessione di mercato per Dalle Rovere ed Oulai che poi alla fine è stato ufficializzato al termine di un estenuante braccio di ferro con il Trabzonspor.
Strategia o verità di Paratici?
Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni, essendo l'esterno offensivo il vero e nuovo target del club per proseguire un'ottima campagna acquisti.