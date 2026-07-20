Gosens: "La Fiorentina mi ha fatto fuori dalla rosa, lì ho capito che dovevo andare via subito"

L'ex terzino tedesco ha parlato del suo addio alla Fiorentina

Robin Gosens si è presentato ai media tedeschi in seguito al suo trasferimento allo Schalke 04. Il terzino, reduce dall'esperienza alla Fiorentina, ha commentato le dinamiche del suo addio a Firenze, non nascondendo una certa amarezza per come si sono sviluppate le cose.

Il retroscena sulla cessione "La trattativa con la Fiorentina è stata una vera e propria altalena emotiva: a momenti eravamo distanti, subito dopo vicinissimi", ha spiegato il calciatore. "La svolta decisiva è arrivata quando il club viola ha scelto di escludermi dalla rosa, una decisione che ho vissuto come piuttosto sgradevole. Quello è stato il segnale definitivo che l'operazione con lo Schalke si sarebbe sbloccata, trovando la quadra sia sul piano tecnico che su quello economico".

I sentimenti per la nuova avventura "Provo un grande orgoglio e un'immensa felicità, per me si tratta della chiusura di un cerchio perfetto. Il mio percorso nel calcio è iniziato proprio guardando lo Schalke, è questa squadra che mi ha spinto a sognare di fare questo mestiere. Poter vivere questo capitolo adesso ha un valore enorme per me. È un turbine di sensazioni forti, ma tutte estremamente positive".