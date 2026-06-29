Il Corriere dello Sport riporta: "Favasuli può essere il sostituto alla Fiorentina se parte Dodo"

Il terzino, che ha giocato a Catanzaro, potrebbe tornare in viola

La dirigenza della Fiorentina sta esaminando diverse candidature per raccogliere l'eredità di Dodô, ormai prossimo all'addio, con Fabio Paratici che ha annotato diversi profili nella propria lista e attende solo che si concretizzi la partenza del brasiliano per sferrare l'attacco decisivo. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'area tecnica viola sta monitorando con particolare interesse Brooke Norton-Cuffy del Genoa e Rafik Belghali del Verona, due elementi di prospettiva che vantano già un buon bagaglio di esperienza e familiarità con il calcio italiano. Rimane viva, inoltre, la suggestione che porta a Costantino Favasuli del Catanzaro; il classe 2004 ha disputato un eccellente campionato in Serie B, confermando le proprie qualità anche con la Nazionale di Baldini, e dato che l'esterno è cresciuto nel vivaio della Fiorentina — club che possiede ancora il cinquanta per cento sulla sua futura rivendita — il suo eventuale ritorno a Firenze rappresenterebbe un'operazione dal costo decisamente contenuto per il bilancio toscano.