Interventi salva risultato e porta imbattuta per Tommaso Martinelli all’esordio con la maglia della Samp

Prima presenza in Serie B per Tommaso Martinelli che ha difeso i pali della Sampdoria nel pareggio esterno raccolto sul campo del Catanzaro.

Buona la prova del portierino di proprietà della Fiorentina autore di un doppio intervento decisivo su Petriccione al terzo minuto della ripresa.

Al ventisettesimo l’estremo difensore ha messo un’altra pezza parando un insidioso tiro diagonale da destra di Liberali, con la difesa doriana spiazzata. Quanto a Mattia Viti, tornato a gennaio al Nizza per essere girato alla Samp, piccolo problema fisico: a inizio ripresa il classe 2002 è stato sostituito per precauzione.