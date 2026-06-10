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Da Firenze a Catanzaro, ora Sassuolo: Aquilani punta ancora su Favasuli, il suo fedelissimo

Secondo Gianluca di Marzio l'allenatore vuole riabbracciare il giovane terzino. Il classe 2004 è tra i primi obiettivi dei neroverdi per la Serie A

A cura di Andrea Gemignani
11 giugno 2026 00:26
Da Firenze a Catanzaro, ora Sassuolo: Aquilani punta ancora su Favasuli, il suo fedelissimo -
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Dopo l'arrivo di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo, i neroverdi stanno iniziando a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione di Serie A per cercare di portare dei pupilli del nuovo allenatore.

Il club è interessato infatti a Costantino Favasuli, terzino del Catanzaro fresco d'esordio con la Nazionale maggiore. Aquilani ha già lavorato con il giocatore classe 2004 proprio nell'ultima stagione di Serie B.

LIBERALI - Non solo Favasuli: il Sassuolo è anche su un altro giocatore del club calabrese. Si tratta di Mattia Liberali, che ha una clausola di sei milioni di euro. Sul calciatore ex Milan ci sono anche diversi club di Serie A.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

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