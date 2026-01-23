Catanzaro e Firenze sempre più unite: la Curva Fiesole organizza una raccolta fondi per i cittadini calabresi

Continua la forte solidarietà e amicizia tra le tifoserie di Catanzaro e Fiorentina.

Un gemellaggio sempre più solido che trova conferme anche nei momenti di difficoltà come quello che stanno vivendo i cittadini calabresi colpiti da un’ondata di maltempo che sta causando danni notevoli nel Sud Italia.

Con un comunicato sulla propria pagina Instagram, la Curva Fiesole ha annunciato un’iniziativa di raccolta fondi per aiutare gli abitanti di Catanzaro colpiti dal maltempo in occasione della partita tra Fiorentina e Cagliari di domani: “In occasione della partita di domani, agli ingressi dei vari settori dello stadio, sarà possibile partecipare alla raccolta fondi per aiutare, con un contributo a piacere, gli abitanti di Catanzaro, recentemente colpiti da ingenti danni dovuti a maltempo estremo. Per dimostrare la nostra vicinanza ai fratelli giallorossi ed a tutta la popolazione catanzarese, invitiamo tutta la tifoseria viola a partecipare alla raccolta, una modalità efficace e concreta per dimostrare supporto e vicinanza a chi ha perso tutto. Saranno presenti scatole per la raccolta anche presso l’ATF e l’ACCVC ed ai banchini del materiale in Ferrovia”.