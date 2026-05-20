Aquilani sogna la Serie A col Catanzaro: Elimina il Palermo, ora finale decisiva contro il Monza
Come nelle migliori favole, l'ex allenatore della Primavera della Fiorentina, Alberto Aquilani centra per la prima volta nella storia del Catanzaro (da quando esistono i playoff di Serie B) la finalissima per giocarsi l'accesso alla Serie A
Come nelle migliori favole, l'ex allenatore della Primavera della Fiorentina, Alberto Aquilani centra per la prima volta nella storia del Catanzaro (da quando esistono i playoff di Serie B) la finalissima per giocarsi l'accesso alla Serie A, al primo anno sulla panchina giallorossa. Il mister dei calabresi, forte del 3-0 dell'andata, è riuscito a mantenere il vantaggio al Barbera, contro una delle favorite per la vittoria dei playoff. Nonostante il gol realizzato dall'attaccante finalndese Pohjanpalo al 3' minuto e la rete del raddoppio siglata dall'ex Udinese Rui Modesto al minuto 89', i rosanero non sono riusciti a recuperare. Iemmello e compagni staccano il pass per il doppio confronto che vale la promozione per il prossimo campionato di Serie A. Il prossimo appuntamento per la storia è domenica sera alle 20:00 al Ceravolo di Catanzaro, per la gara d'andata contro i biancorossi di mister Bianco.