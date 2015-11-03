Labaro Viola

Notizie Alberto Aquilani Fiorentina

Giorgia Rossi svela il desiderio di Barone: "Avrebbe voluto Aquilani sulla panchina della Fiorentina"

19 maggio 2026 20:04

Kayode: "A Firenze sono stato da Dio. Italiano ha una mentalità incredibile, gli devo tanto.."

07 maggio 2026 18:57

Aquilani: "Se penso che nel giro di due anni ho perso sia Commisso che Barone sto davvero molto male"

25 gennaio 2026 22:12

Il Presidente del Pisa sul futuro di Aquilani: "La Fiorentina lo tiene d'occhio. Non tarperò le ali a nessuno"

02 aprile 2024 18:07

Aquilani scrive: "Ho le lacrime agli occhi, sento un vuoto enorme. Mi hai trattato come un figlio"

20 marzo 2024 12:40

Archivio

Esplora l'archivio di Alberto Aquilani

Sett. 21 Sett. 19 Sett. 4
Sett. 14 Sett. 12