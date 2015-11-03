Notizie Alberto Aquilani Fiorentina

Giorgia Rossi svela il desiderio di Barone: "Avrebbe voluto Aquilani sulla panchina della Fiorentina"
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Kayode: "A Firenze sono stato da Dio. Italiano ha una mentalità incredibile, gli devo tanto.."
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Aquilani: "Se penso che nel giro di due anni ho perso sia Commisso che Barone sto davvero molto male"
25 gennaio 2026 22:12
Il Presidente del Pisa sul futuro di Aquilani: "La Fiorentina lo tiene d'occhio. Non tarperò le ali a nessuno"
02 aprile 2024 18:07
Aquilani scrive: "Ho le lacrime agli occhi, sento un vuoto enorme. Mi hai trattato come un figlio"
20 marzo 2024 12:40
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