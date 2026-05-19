Giorgia Rossi svela il desiderio di Barone: "Avrebbe voluto Aquilani sulla panchina della Fiorentina"

Durante il podcast di Aura Sport, la giornalista Giorgia Rossi ha rivelato un retroscena che riguarda la Fiorentina

Nella trasmissione odierna, Aura Sport, il conduttore e collega Michele Criscitiello si domanda il perché Alberto Aquilani ex allenatore della primavera della Fiorentina, non sia rimasto alla Fiorentina. La conduttrice e giornalista Giorgia Rossi, subentra e dice: "Perché è morto, Joe Barone. Ci ho parlato e lui lo avrebbe voluto portare sulla panchina della prima squadra della Fiorentina".