Aquilani: “Se penso che nel giro di due anni ho perso sia Commisso che Barone sto davvero molto male”

Si è giocata ieri pomeriggio, oltre poi ogni risultato, la prima partita della Fiorentina allo stadio ‘Artemio Franchi’ dopo la morte di Rocco Commisso, omaggiato nel pre gara da tutto il popolo viola: le formazioni del club toscano, dalla Primavera ai pulcini e sia maschili che femminili, hanno sfilato in campo con una rosa bianca in mano sulle note di ‘Sarà per te’ di Francesco Nuti, e la Curva Fiesole ha esposto uno striscione recante la scritta ‘Ciao Presidente. Grazie di tutto’. A centrocampo, un telone con il volto del patron gigliato.”

L’ex allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani, oggi tecnico del Catanzaro, ha parlato del suo passato a Firenze, soffermandosi sul presidente Rocco Commisso:

“È stato un punto di riferimento della mia vita calcistica, ho avuto un gran rapporto con lui. Se penso che nel giro di due anni ho perso sia Joe Barone che lui sto davvero molto male. Ci tenevo pubblicamente a salutare i suoi cari e i fiorentini”.