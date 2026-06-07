TuttoSport riporta: "Sfumato Aquilani, il Torino spinge per Gilardino per la panchina futura"

L'ex tecnico del Pisa potrebbe restare in A con i granata dopo la brutta stagione in nerazzurro

Il valzer delle panchine in Serie A entra nel vivo con un importante effetto domino che ridefinisce il futuro di diversi club. La scelta del Sassuolo è ormai cosa fatta: la società neroverde ha deciso di affidare la guida tecnica ad Alberto Aquilani, regalando all'ex allenatore della Primavera della Fiorentina la sua prima, attesissima opportunità su una panchina della massima serie. L'accordo è stato formalizzato in seguito alla rescissione consensuale del contratto con Fabio Grosso, segnando così l'inizio di un nuovo ciclo emiliano.

Questa mossa fulminea del Sassuolo ha finito per beffare il Torino, che si era mosso con troppa lentezza su Aquilani e che ora si ritrova in una situazione di stallo, ancora senza un allenatore per la prossima stagione. Il presidente Urbano Cairo sperava inizialmente di potersi inserire nella corsa all'ex centrocampista o, in alternativa, di mettere le mani sull'ex tecnico del Catanzaro, ma i tempi di reazione tardivi hanno fatto sfumare i piani originari.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, per superare l'impasse la dirigenza granata ha immediatamente avviato un nuovo contatto con un altro grande ex protagonista del calcio viola: Alberto Gilardino. Reduce dall'esonero sulla panchina del Pisa, il tecnico è fortemente motivato e pronto a rientrare in pista in un contesto di massima serie.

La panchina del Torino resta così al centro di un mercato allenatori particolarmente turbolento e ricco di colpi di scena, simile a quanto accaduto con Vanoli e D'Aversa, entrambi sollevati dai rispettivi incarichi nonostante il raggiungimento dell'obiettivo salvezza. Sfumate le prime opzioni, l'idea Gilardino rappresenta adesso una via concreta per il club piemontese, chiamato a prendere una decisione definitiva nelle prossime settimane per programmare il proprio futuro.