Aquilani scrive: "Ho le lacrime agli occhi, sento un vuoto enorme. Mi hai trattato come un figlio"

Dal primo giorno che ci siamo conosciuti mi hai trattato come un figlio, dandomi fiducia e dimostrandomi una stima che io ho cercato di ricambiare

L'ex centrocampista Viola ed ex allenatore della Fiorentina Primavera, Alberto Aquilani, ha ricordato con una lettera Joe Barone. Ecco le sue parole pubblicate attraverso un post sul proprio profilo Instagram:

"Caro Joe, Ti scrivo queste parole con le lacrime agli occhi. Mai in vita mia avrei pensato di dover arrivare a scriverti in una circostanza del genere, sono ancora incredulo. Quando ho ricevuto la notizia ho sentito immediatamente un vuoto enorme. Dal primo giorno che ci siamo conosciuti mi hai trattato come un figlio, dandomi fiducia e dimostrandomi una stima che io ho cercato di ricambiare. Un rapporto il nostro che è andato ben oltre il mondo del calcio. Con te Jo se ne va un Uomo con la U maiuscola, una di quelle figure che nel mondo del calcio sono sempre più rare. Mancherai a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di entrare a far parte della tua vita privata. Ti vorrò bene per sempre".

DE ROSSI SI UNISCE AL DOLORE DEL POPOLO VIOLA. PRESENTE PER L'ADDIO A JOE

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