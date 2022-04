Schiaffo a Iemmello da un tifoso del Foggia in campo. La fidanzata: “Mia figlia guardava in televisione”

“Mia figlia ieri guardava il papà giocare e ha dovuto assistere a uno spettacolo che ha tutto tranne i valori che lo sport deve trasmettere…”. L’attrice Giulia Maria Gorietti, compagna di Pietro Iemmello, l’attaccante del Catanzaro preso a schiaffi dopo aver segnato due reti, si è sfogata sui social dopo le follie della partita di ieri a Foggia.

Due invasioni di campo, partita sospesa per dodici, giocatori aggrediti (nel mirino proprio Iemmello, ex del Foggia, che dopo i due gol era stato atterrato in area e aveva conquistato un rigore). “È impensabile quello che è successo ieri – ha scritto la Gorietti -, minacce di morte e tagli di gola mimati in diretta tv. Davanti a bambini che guardano la loro squadra. Non parlo mai di calcio, ma dopo ieri condanno il club Foggia che non sa gestire la tifoseria e le partite nel proprio stadio. Inutile che si dissociano nelle interviste, lo dimostrino con i fatti”.

Il presidente del Foggia Nicola Canonico ha chiesto scusa “Ai tifosi foggiani per la brutta gara di oggi. Ma chiedo scusa, anche, a tutti i tifosi italiani per ciò che è accaduto in campo. Sono indignato, prendo le distanze”. E l’Associazione italiana calciatori ha espresso “totale solidarietà” al Catanzaro e ai giocatori. In un comunicato l’Aic “auspica che le autorità competenti facciano luce sulle circostanze che hanno determinato tale evento, inqualificabile ed inaudito”. Lo riporta Gazzetta.it