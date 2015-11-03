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Notizie Iemmello Fiorentina

Schiaffo a Iemmello da un tifoso del Foggia in campo. La fidanzata: "Mia figlia guardava in televisione"

12 aprile 2022 15:04

Iemmello: "Firenze sempre nel mio cuore, progetto viola importante, a chi non piacerebbe andarci?"

06 aprile 2020 11:55

L’ex viola Iemmello fa un regalo alla Fiorentina: il Benevento batte il Milan a domicilio

21 aprile 2018 22:58

A segno l'ex viola Iemmello. Benevento clamorosamente in vantaggio a Milano

21 aprile 2018 21:08

Iemmello e Venuti, i canterani viola che devono contrastare la Fiorentina per portare i primi punti a Benevento

21 ottobre 2017 14:43

Iemmello si consacra: quando Corvino lo scartò per Seferovic

31 ottobre 2016 17:08

Ricordate Iemmello? La Fiorentina lo ha scaricato, adesso lo vogliono Juventus e Napoli

10 agosto 2016 21:26

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