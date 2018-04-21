A segno l'ex viola Iemmello. Benevento clamorosamente in vantaggio a Milano
Al 29' gli ospiti passano a sorpresa in vantaggio con l'assist chirurgico di Viola per Iemmello - tenuto in gioco da Bonucci - che batte Donnarumma e ammutolisce San Siro, proteste dei rossoneri per u...
A cura di Redazione Labaroviola
21 aprile 2018 21:08
Al 29' gli ospiti passano a sorpresa in vantaggio con l'assist chirurgico di Viola per Iemmello - tenuto in gioco da Bonucci - che batte Donnarumma e ammutolisce San Siro, proteste dei rossoneri per un sospetto fuorigioco che il VAR però non conferma. Gol importante dell'ex Iemmello che potrebbe pure influire nella lotta per l'Europa