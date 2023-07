Curva Fiesole furiosa: “La stagione non è cominciata ma ci avete fatto la prima porcata”

Non è andata giù ai tifosi della Curva Fiesole non poter vedere l’amichevole tra la Fiorentina e il Catanzaro che si è giocata oggi al Viola Park. Il nuovo centro sportivo della Fiorentina è ancora chiuso per tifosi e giornalisti per via di alcune autorizzazioni mancanti (i lavori non sono ancora completamente terminati). Sui cancelli dello stadio Franchi, gli ultras viola, gemellati con gli ultras del Catanzaro, hanno appeso questo striscione: “La stagione non è cominciata ma ci avete fatto la prima porcata. Catanzaro e Firenze oltre ogni divieto”

