Da Lecce rivelano: “Il Fenerbahçe ha offerto 10 milioni più Joao Pedro per Hjulmand, no di Corvino”

Hjulmand è uno dei centrocampisti che la Fiorentina vorrebbe per sostituire Amrabat che resta in partenza, queste quanto scrive Pianeta Lecce sul centrocampista classe 1999 che interessa alla squadra viola:

“Il Lecce è sulla bocca di tutti i tifosi del Fenerbahçe ed il profilo Instagram di Morten Hjulmand è stato invaso da migliaia di utenti turchi. Nel mezzo c’è Joao Pedro. Cos’è successo in queste ore? Nella giornata di ieri un giornalista turco che su Twitter vanta quasi un milione di follower ha parlato dell’interesse del Lecce altri due club italiani per Joao Pedro, ex centravanti del Cagliari da una stagione in Turchia. La notizia ha preso subito piede e in serata la Gazzetta dello Sport ha rilanciato: il Fenerbahçe avrebbe offerto 10 milioni+Joao Pedro al Lecce per acquisire Morten Hjulmand.

Nelle scorse ore il Fenerbahçe ha chiesto informazioni al Lecce su Morten Hjulmand. Il centrocampista danese è molto seguito all’estero, mentre le possibilità di una cessione in Italia sembrano praticamente sfumate. Tra i club che lo monitorano c’è appunto la società turca che ha timidamente sondato l’operazione in entrata.

Il club turco ha chiesto al Lecce se fosse possibile inserire una contropartita tecnica per mitigare il prezzo. I giallorossi hanno rifiutato questa opzione ed il Fenerbache, al momento, si è ritirato. Il Lecce non ha un’offerta sul tavolo e ha declinato un sondaggio.

Le porte del calciomercato sono sempre aperte ed il club salentino è ben disposto ad ascoltare e valutare offerte per i suoi calciatori. Ad oggi, però, su questo fronte è tutto fermo. Non si è parlato di Joao Pedro nei sommari contatti tra il Lecce ed il club turco. Corvino e Trinchera non hanno mai ricevuto sul piatto la possibilità di ingaggiare l’ex Cagliari e sulla carta si tratta di una possibilità remota.

L’attaccante ha un contratto fino al 2025 da circa 2 milioni e mezzo a stagione ed il 4-3-3 non è nelle sue corde. Il Lecce considererebbe l’inserimento di Joao Pedro in un’eventuale trattativa per Hjulmand solo in cambio di un’offerta monstre da parte del Fenerbahçe”

MURILLO PER LA DIFESA?