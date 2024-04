Solo un difensore e tutti davanti: il Pisa di Aquilani prende gol con difesa altissima, contropiede e rete

Alberto Aquilani ha tante possibilità di diventare il prossimo allenatore della Fiorentina nella prossima stagione, considerata la decisione di Italiano di lasciare il club a giugno. L’ex tecnico della Primavera viola è un pupillo di Commisso ed era molto legato a Joe Barone. Aquilani, oggi allenatore del Pisa, naviga a metà classifica della serie B. Nella partita contro il Catanzaro, importante per provare a raggiungere la zona playoff (vero obiettivo stagionale) la squadra allenata da Aquilani prende un gol che è molto peggio di quelli che tanti criticano a Vincenzo Italiano a Firenze.

Minuto 61 della gara poi terminata in pareggio per 2-2, Catanzaro in vantaggio e difesa pisana altissima, anzi, in realtà c’era un solo giocatore e poi tutti in avanti. Il Catanzaro con un facile contropiede, ha fatto gol considerata l’assenza praticamente totale della difesa. Ecco le immagini

