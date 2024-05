Dalla Grecia, L’Olympiacos studia la Fiorentina in vista della finale. Ieri l’assistente di Mendilibar era al Franchi

La finale di Atene si avvicina sempre di più e l’Olympiacos vuole vedere da vicino gli uomini di mister Vincenzo Italiano per non arrivare impreparati ad un match importantissimo per entrambe le squadre. Come riportato dal portale web greco Gazzetta, infatti, ieri era presente al Franchi l’assistente di Josè Mendilibar (tecnico dell’Olympiacos), Sotiris Sylaidopoulos, per assistere a Fiorentina-Napoli.

