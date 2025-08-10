10 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:08

Firenze, stadio A.Franchi, 07.01.2023, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il Corriere dello Sport riporta: “Bianco piace al Catanzaro, ma lui potrebbe rifiutare la B”

Il centrocampista viola potrebbe andare al Catanzaro dal tecnico che lo ha allenato alla Fiorentina Primavera

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista viola Alessandro Bianco piace al Catanzaro di Alberto Aquilani che lo ha allenato anche con la Primavera della Fiorentina e che rivorrebbe per gestire la mediana della squadra calabrese. Il ragazzo ha fatto il ritiro al Viola Park e ha segnato un gol a Grosseto in amichevole facendo vedere buone qualità tecniche, ma non sembra essere parte forte del progetto di Pioli. Nell’ultima stagione Bianco ha fatto dei mesi al Monza poi retrocesso in cui ha giocato con regolarità trovando anche il primo gol in Serie A e proprio in virtù di quest’esperienza potrebbe rifiutare di scendere in B dopo il prestito già fatto alla Reggiana tra il 2023 e il 2024. Un’altra possibilità è che rimanga in viola fino a gennaio per poi successivamente decidere il suo futuro.

