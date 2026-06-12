Aquilani è ufficialmente il nuovo tecnico del Sassuolo, è stato scelto come successore di Grosso

L'ex tecnico della primavera viola sbarca in Emilia per la sua prima esperienza

Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del Sassuolo: il club neroverde ha ufficializzato il suo arrivo sulla panchina della prima squadra dopo la separazione da Fabio Grosso. Per l'ex centrocampista romano si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce molto bene, avendo già vestito la maglia del Sassuolo nel gennaio 2017 con 16 presenze e 1237 minuti giocati; un'esperienza che la società ha ricordato con affetto nella nota ufficiale, sottolineando l'ottimo ricordo lasciato da Aquilani anche dal punto di vista umano dopo una gloriosa carriera da calciatore trascorsa tra Roma, Liverpool, Juventus e Milan. La sua avventura in panchina è iniziata nel 2019 con l'Under 18 della Fiorentina, per poi passare nello staff tecnico di Giuseppe Iachini in prima squadra e assumere, dal 2020, la guida della Primavera viola, con cui ha conquistato tre Coppe Italia consecutive e le relative Supercoppe, oltre a ricevere il premio come miglior allenatore del campionato Primavera nella stagione 2022/23. Nel giugno 2023 è avvenuto il salto tra i professionisti in Serie B alla guida del Pisa, con cui ha chiuso al tredicesimo posto a quota 46 punti, mentre dopo un anno di pausa è ripartito dal Catanzaro, trascinando i giallorossi fino al quinto posto con 59 punti; nei playoff la sua squadra ha superato Avellino e Palermo, arrendendosi solo nella doppia finale contro il Monza che ha premiato i lombardi per il miglior piazzamento in classifica nonostante i due pareggi.