4 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:31

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Il Catanzaro di Aquilani vola in zona playoff, lui si esalta: “La mia è una squadra meravigliosa”

News

Il Catanzaro di Aquilani vola in zona playoff, lui si esalta: “La mia è una squadra meravigliosa”

Redazione

4 Marzo · 12:19

Aggiornamento: 4 Marzo 2026 · 12:19

TAG:

Aquilanicatanzaro

Condividi:

di

Alberto Aquilani ed il suo Catanzaro stanno volando in Serie B, dopo un avvio difficile i ragazzi dell’ex tecnico della primavera della Fiorentina sono al 5° posto e sono abbondantemente dentro la zona playoff. Il tutto giocando un calcio piacevole e innovativo che sta valorizzando molti dei talenti presenti in rosa. La scorsa giornata è arrivato un pareggio contro il Frosinone, terzo in classifica, che ha lasciato un po’ di rammarico e orgoglio nel mister dei calabresi che al termine della partita ha spiegato: ” C’è rammarico per questo pareggio ma sono anche orgoglioso, perché oggi abbiamo visto una squadra meravigliosa. Possiamo giocarcela con tutti”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio