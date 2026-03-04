Il Catanzaro di Aquilani vola in zona playoff, lui si esalta: “La mia è una squadra meravigliosa”

Alberto Aquilani ed il suo Catanzaro stanno volando in Serie B, dopo un avvio difficile i ragazzi dell’ex tecnico della primavera della Fiorentina sono al 5° posto e sono abbondantemente dentro la zona playoff. Il tutto giocando un calcio piacevole e innovativo che sta valorizzando molti dei talenti presenti in rosa. La scorsa giornata è arrivato un pareggio contro il Frosinone, terzo in classifica, che ha lasciato un po’ di rammarico e orgoglio nel mister dei calabresi che al termine della partita ha spiegato: ” C’è rammarico per questo pareggio ma sono anche orgoglioso, perché oggi abbiamo visto una squadra meravigliosa. Possiamo giocarcela con tutti”