Nazione: “Il Catanzaro vuole Bianco a titolo definitivo, il giocatore prende tempo”

In bilico la posizione di Alessandro Bianco, sognato da Alberto Aquilani al Catanzaro. Il club giallorosso è pronto anche a prenderlo a titolo definitivo ma dovrà convincere il centrocampista. Non occupando slot in rosa potrebbe però anche rimanere almeno fino a gennaio. Pradè e Goretti hanno l’urgente necessità di abbassare il monte ingaggi della Fiorentina cedendo gli esuberi della rosa.

Facile a dirsi, meno a farsi, ma gli ingaggi dei vari Brekalo, Infantino, Barak, Ikoné e Sabiri (quest’ultimo, seppur utilizzato in Inghilterra, resta in uscita) – oltre che quello di Beltran, anche lui in uscita – pesano come macigni. Eppure dovranno seguire necessariamente la strada di Nzola, Sottil e Christensen. Lo riporta La Nazione.