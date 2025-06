Aquilani riparte dalla Serie B: Ha firmato oggi come nuovo tecnico del Catanzaro per la prossima stagione

L’ex tecnico del Pisa e della primavera viola Alberto Aquilani ha firmato con la sua nuova squadra ufficialmente oggi in Serie B, infatti l’ex centrocampista è diventato il nuovo tecnico del Catanzaro recentemente sconfitto nei play off dallo Spezia nelle semifinali per accedere alla massima serie. La squadra calabrese ha scelto l’ex viola, avvicinato anche alla Fiorentina prima di scegliere Pioli, per tentare di nuovo la scalata alla promozione dopo delle buone annate sfumate sul più bello.

Ecco il comunicato ufficiale: “L’US Catanzaro 1929 comunica di aver trovato l’accordo con Alberto Aquilani, cui sarà affidata la guida tecnica della prima squadra per le prossime due stagioni.

Nato a Roma nel 1984, Aquilani ha avuto una brillante carriera da calciatore, vestendo – tra le altre – le maglie di Roma, Liverpool, Fiorentina e Juventus, oltre a collezionare diverse presenze con la Nazionale italiana. Dopo il ritiro, ha intrapreso il percorso da allenatore, guidando con successo la Primavera della Fiorentina – con cui ha conquistato due Coppe Italia e una Supercoppa di categoria – e successivamente il Pisa in Serie B nella stagione 2023/2024.”