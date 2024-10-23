Ranieri torna ad allenare? Tuttosport: "È nella lista dei candidati per la panchina del Catanzaro"

Potrebbe tornare in pista Claudio Ranieri. Secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport infatti il Catanzaro, che fino ad ora in campionato ha raccolto solamente 9 punti in 9 giornate, stareb...

Potrebbe tornare in pista Claudio Ranieri. Secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport infatti il Catanzaro, che fino ad ora in campionato ha raccolto solamente 9 punti in 9 giornate, starebbe pensando di esonerare Fabio Caserta. Nella lista dei candidati alla panchina giallorossa ci sarebbe Claudio Ranieri. Per il 73enne tecnico romano quello in Calabria sarebbe un ritorno dopo otto stagioni da calciatore (5 in A e 3 in B) per 225 presenze e 6 gol totali.

SOZZA ARBITRERÀ FIORENTINA-ROMA: I VIOLA NON HANNO MAI CONQUISTATO UNA VITTORIA SOTTO LA SUA DIREZIONE

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