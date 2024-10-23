Sozza arbitrerà Fiorentina-Roma: i viola non hanno mai conquistato una vittoria sotto la sua direzione
La Fiorentina mai vittoriosa con Sozza, la Roma vanta sei successi in dieci gare dirette dal fischietto lombardo
La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali in vista della 9° giornata di campionato. Sarà Sozza a dirigere la partita tra Fiorentina e Roma che si giocherà domenica alle ore 20:45 allo stadio Franchi. Gli assistenti saranno Passeri e Costanzo, con Zufferli in veste di quarto ufficiale per l'occasione. Chiffi e Massa rispettivamente al Var e Avar.
Il bilancio della Fiorentina con Sozza non è positivo: in quattro precedenti con il direttore di gara, i viola hanno ottenuto 3 sconfitte e 1 pareggio. Al contrario, Sozza ha arbitrato la Roma in 10 occasioni, con un bilancio favorevole per i giallorossi: 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.
Turnover? Sì ma non sfrenato. Fiorentina in Svizzera per vincere senza soffrire
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