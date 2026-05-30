Tuttosport riporta: "Aquilani è il nome più gettonato per il Torino, Petrachi gli vuole affidare la squadra"

L'ex giocatore viola è vicino a diventare il nuovo tecnico granata

Il Catanzaro guidato da Alberto Aquilani si è imposto come una delle realtà più brillanti e spettacolari dell'ultimo campionato di Serie B. Un cammino entusiasmante che si è interrotto solo a un passo dal sogno durante i play-off: dopo aver eliminato il più quotato Palermo, i calabresi hanno persino accarezzato l'impresa espugnando Monza per 2-0 nella finale di ritorno, mancando la promozione nella massima serie unicamente a causa del passivo dell'andata (un analogo 0-2) e del peggior piazzamento nella classifica della stagione regolare.

Nonostante la delusione, il salto di categoria per Aquilani potrebbe essere soltanto rimandato. Le ottime prestazioni della sua squadra hanno infatti attirato le attenzioni della Serie A, prospettando per lui un imminente cambio di panchina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'ex centrocampista sarebbe balzato in cima alla lista dei desideri del Torino per il dopo-Grosso. Si profila un vero e proprio testa a testa con Ignazio Abate, ma Aquilani sembrerebbe godere in questo momento dei favori del direttore sportivo granata Gianluca Petrachi, pronto a scommettere su di lui per avviare un nuovo ciclo sotto la mole.