Potrebbe arrivare un altra uscita tra i giovani in casa Fiorentina, dopo i prestiti di Rubino e Caprini il prossimo a lasciare la Fiorentina potrebbe essere Favasuli. A rivelarlo è il noto giornalista ed esperto di calciomercato per Sky Sport Gianluca di Marzio che sul proprio sito web scrive: “Il Catanzaro è su Costantino Favasuli, centrocampista della Fiorentina che ha giocato in prestito al Bari l’ultima stagione.”