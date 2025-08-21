Il Corriere dello Sport riporta: "Bianco in uscita, su di lui il Catanzaro di Aquilani"

L'ex centrocampista del Monza è rimasto a Firenze perché non fa più parte del progetto tecnico viola di Pioli

Il centrocampista viola Alessandro Bianco è fuori dal progetto della Fiorentina di Pioli tanto da non venir chiamato dal tecnico della squadra gigliata per la sfida di oggi contro il Polyssia insieme a Beltran. Bianco è rimasto a Firenze in attesa di ascoltare le proposte delle squadre interessate con molte voci che provengono dalla Serie B soprattutto con il Catanzaro di Aquilani in cima alla lista delle pretendenti con il tecnico ex Pisa che lo ha avuto in Primavera e che lo riaccoglierebbe volentieri tra i suoi, ma Bianco vuole aspettare club della massima serie dopo l'esperienza a Monza prima di valutare le offerte della B.

Fonte: Il Corriere dello Sport