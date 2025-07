Da Catanzaro, Il Catanzaro vuole Bianco a titolo definitivo. Proposto contratto di 4 anni al centrocampista

Secondo quanto riportato da uscatanzarocalcionews.it, il Catanzaro ha messo nel mirino Alessandro Bianco per rinforzare il centrocampo. Il giovane classe 2002 della Fiorentina è uno dei prossimi indiziati a lasciare il club Viola per affrontare una nuova avventura dopo l’ultima stagione trascorsa al Monza terminata con la retrocessione del club brianzolo. Il ds dei calabresi, Ciro Polito, avrebbe fatto una proposta alla Fiorentina per avere Bianco a titolo definitivo e offerto al calciatore un quadriennale.