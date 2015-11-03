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Notizie Alessandro Bianco Fiorentina

Bianco: "Il PAOK è il Napoli di Grecia, l'Olympiacos invece mi ricorda la Juve in Italia"

16 febbraio 2026 19:17

Da Catanzaro, Il Catanzaro vuole Bianco a titolo definitivo. Proposto contratto di 4 anni al centrocampista

31 luglio 2025 17:48

Agente Bianco: "La Fiorentina voleva altri centrocampisti, il suo obiettivo per la stagione è il minutaggio"

08 settembre 2024 11:55

Agente Bianco rivela: "Barone lo definiva come il suo Barella. Fa capire quanto credesse in lui"

28 marzo 2024 19:29

Ag. Bianco: "In Serie B sembra un veterano e può ancora crescere. Valore sotto gli occhi di tutti"

01 gennaio 2024 17:56

Di Marzio: "Per Bianco è corsa a due tra Catanzaro e Pisa: Aquilani lo vuole nel suo centrocampo"

03 luglio 2023 19:03

Agente Bianco: "Fiorentina lo cede solo in prestito. Spera di essere bandiera della Fiorentina"

24 giugno 2023 18:26

TMW, Tante richieste per Bianco: in Serie A piace al Verona ma occhio al Pisa di Aquilani

20 giugno 2023 18:10

Amerini su Ikonè: “Pontenziale enorme ma se non si esprime neanche in questo momento della Fiorentina...”

20 aprile 2023 16:53

Tuttosport, il Cosenza sta valutando i prestiti di Dalle Mura e Bianco

17 agosto 2021 18:07

Babbo Bianco: "Alessandro resta in Primavera a fare la differenza. Italiano? Meglio di Gattuso coi giovani"

29 giugno 2021 12:34

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