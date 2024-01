Ag. Bianco: “In Serie B sembra un veterano e può ancora crescere. Valore sotto gli occhi di tutti”

Quando il prestito funziona: nei casi di Antonio Raimondo (del Bologna, ma per quest’anno alla Ternana), Alessandro Bianco (sempre più importante nella Reggiana, ma di proprietà della Fiorentina) ed Alessandro Pio Riccio (che la Juventus ha mandato a Modena) è così, dato che stiamo parlando di tre giovani che quest’anno si stanno mettendo decisamente in mostra in Serie B.

Ai microfoni di SPORTITALIA è intervenuto il loro agente Giuseppe Galli, per parlare della loro crescita e dei prossimi obiettivi.

Raimondo, Bianco e Riccio: tre giovani che stanno sorprendendo in Serie B.

“Sono tre ragazzi che si stanno imponendo in una categoria molto difficile come la Serie B. Noi conoscevamo il loro valore, ma ora lo stanno vedendo tutti. Sono ragazzi dalla forte personalità. Parto da Raimondo”.

“Sta facendo bene, mostrando tutta la sua qualità e che non ha paura di niente. Giocando contro difensori molto più maturi di lui. I suoi obiettivi ora sono quelli di alzare l’asticella e cercare di arrivare in doppia cifra. Per un ragazzo del 2004 sarebbe una cosa bellissima. E’ veramente forte”.

Bianco? Quali sono i suoi margini di crescita?

“Sembra un veterano ed ha ancora margini di crescita notevoli: questo la dice lunga sul valore del ragazzo”.

E’ possibile che Riccio resti al Modena anche in futuro, magari a titolo definitivo? Ne parlerete con la Juventus?

“Sembra giocare da tanti anni per come si è posto, e sta dimostrando il suo valore che conoscevo da sempre. A fine anno non lo so se rimarrà a Modena. A stagione terminata parleremo con la Juventus e valuteremo il da farsi”.

