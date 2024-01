Nzola non parte per la Coppa d’Africa: “Esentato dalla convocazione per motivi personali”

Adesso è ufficiale: Mbala Nzola non prenderà parte alla Coppa d’Africa che andrà in scena in Costa d’Avorio a partire dalla prossima settimana. A renderlo noto dopo un lungo tira e molla tra il giocatore e i vertici della sua federazione è la stessa federcalcio dell’Angola, tramite i suoi canali ufficiali: “Per motivi famigliari – si legge – Nzola è stato esentato dalla convocazione. Al suo posto convocato l’attaccante dell’Atlético Petróleos de Luanda, Deivi Miguel ‘Gilberto’.

Nzola negli scorsi giorni era stato già molto chiaro: non voleva prender parte alla competizione. L’Angola però in un primo momento non ha voluto sentir ragione e l’ha inserito nella lista, salvo poi fare un passo indietro proprio nelle ultime ore ed esentarlo dalla chiamata. Lo riporta TMW

