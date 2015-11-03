Notizie Angola Fiorentina

Nzola resta a Firenze, sospiro di sollievo per Italiano. L’attaccante scongiura anche la squalifica
02 gennaio 2024 09:20
Nzola non parte per la Coppa d'Africa: "Esentato dalla convocazione per motivi personali"
01 gennaio 2024 14:27
Continua la faida tra Nzola e la Nazionale angolana: centravanti inserito in lista ufficiale. Ma non vuole andare
30 dicembre 2023 14:30
Corriere dello Sport: “Coppa d’Africa! Nzola-Angola la strada è segnata. Serve la diplomazia da parte della Fiorentina”
29 dicembre 2023 09:25
Nzola rischia la squalifica per via della Coppa d’Africa. Tra gli scenari anche lo stop nel club
28 dicembre 2023 09:36
TMW, Nzola ha deciso di non andare in Coppa d'Africa per restare a Firenze a gennaio
19 dicembre 2023 22:28
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