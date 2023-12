TMW, Nzola ha deciso di non andare in Coppa d’Africa per restare a Firenze a gennaio

Nonostante la convocazione ricevuta per la Coppa d’Africa, che si disputerà in Costa d’Avorio nei prossimi mesi di gennaio e febbraio, M’Bala Nzola vuole rimanere a Firenze. L’attaccante angolano, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, preferisce infatti restare in viola per giocarsi le sue occasioni e dare un contributo alla squadra in una fase della stagione che sarà ricca di impegni tra campionato e Supercoppa Italiana.

Nzola ha già fatto capire le sue intenzioni anche alla società gigliata. La sua priorità oggi è la Fiorentina. Per cui, salvo clamorosi colpi di scena, sarà regolarmente a disposizione di Vincenzo Italiano anche nelle prossime settimane.

L’inizio dell’avventura dell’attaccante a Firenze non è stato certo quello che la società e soprattutto il suo allenatore, che lo aveva allenato già al Trapani e allo Spezia, si aspettavano, visto che ha segnato soltanto tre gol, uno in campionato, uno in Conference League e uno in Coppa Italia, in ben 23 presenze in maglia viola, con la società e il tecnico che sperano che l’angolano possa sbloccarsi definitivamente, partendo dalle prossime partite, magari per essere poi decisivo proprio nel periodo in cui sarebbe dovuto partire per la Coppa d’Africa. Lo scrive TMW

