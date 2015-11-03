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Notizie Coppa Dafrica Fiorentina

Naomi Smith, la “Diletta Leotta” della Coppa d’Africa: quando il calcio diventa cornice e non più contenuto

08 gennaio 2026 14:47

Il Mondiale per Club fa slittare la Coppa d'Africa, si giocherà a gennaio 2026 e non più in estate

05 giugno 2024 18:47

Kouame tornerà in Italia solo nel weekend: sarà a disposizione per la gara con la Lazio. Salta Bologna ed Empoli 

13 febbraio 2024 09:02

Brutta notizia per la Fiorentina, si continua ancora con 3 soli esterni. Kouamè va avanti in Coppa d'Africa

03 febbraio 2024 22:17

Kouamé, brutte notizie per la Fiorentina: segna il rigore e la Costa d'Avorio va ai quarti in Coppa d'Africa

30 gennaio 2024 00:21

Kouamé non torna a Firenze: la Costa d'Avorio si qualifica agli ottavi della Coppa d'Africa

25 gennaio 2024 01:02

Kouamè eliminato dalla Coppa d'Africa? Lo saprà giovedì sera. La Costa d'Avorio può passare ancora

23 gennaio 2024 13:24

Sei morti in Guinea durante i festeggiamenti, la gioia di un popolo si trasforma in tragedia

22 gennaio 2024 15:23

Nzola resta a Firenze, sospiro di sollievo per Italiano. L’attaccante scongiura anche la squalifica 

02 gennaio 2024 09:20

Ora è anche ufficiale, Kouamè convocato dalla Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa

28 dicembre 2023 19:21

Nzola rischia la squalifica per via della Coppa d’Africa. Tra gli scenari anche lo stop nel club 

28 dicembre 2023 09:36

TMW, Nzola ha deciso di non andare in Coppa d'Africa per restare a Firenze a gennaio

19 dicembre 2023 22:28

Dal Ghana attaccano Duncan: "Ha rifiutato la Coppa d'Africa", la risposta: "Meglio non parlare"

20 gennaio 2022 17:57

Buona notizia per la Fiorentina, Maleh non convocato per la Coppa d'Africa, Amrabat invece c'è

23 dicembre 2021 13:19

Coppa d'Africa a rischio cancellazione. Amrabat, Maleh e Duncan potrebbero restare a Firenze

15 dicembre 2021 11:01

Amaro in bocca per Salah, il Camerun è campione d'Africa

05 febbraio 2017 21:55

E se Babacar andasse un coppa d'Africa? Il Senegal lo ha sempre snobbato ma ora...

05 ottobre 2016 13:03

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