Notizie Coppa Dafrica Fiorentina

Naomi Smith, la “Diletta Leotta” della Coppa d’Africa: quando il calcio diventa cornice e non più contenuto
08 gennaio 2026 14:47
Il Mondiale per Club fa slittare la Coppa d'Africa, si giocherà a gennaio 2026 e non più in estate
05 giugno 2024 18:47
Kouame tornerà in Italia solo nel weekend: sarà a disposizione per la gara con la Lazio. Salta Bologna ed Empoli
13 febbraio 2024 09:02
Brutta notizia per la Fiorentina, si continua ancora con 3 soli esterni. Kouamè va avanti in Coppa d'Africa
03 febbraio 2024 22:17
Kouamé, brutte notizie per la Fiorentina: segna il rigore e la Costa d'Avorio va ai quarti in Coppa d'Africa
30 gennaio 2024 00:21
Kouamé non torna a Firenze: la Costa d'Avorio si qualifica agli ottavi della Coppa d'Africa
25 gennaio 2024 01:02
Kouamè eliminato dalla Coppa d'Africa? Lo saprà giovedì sera. La Costa d'Avorio può passare ancora
23 gennaio 2024 13:24
Sei morti in Guinea durante i festeggiamenti, la gioia di un popolo si trasforma in tragedia
22 gennaio 2024 15:23
Nzola resta a Firenze, sospiro di sollievo per Italiano. L’attaccante scongiura anche la squalifica
02 gennaio 2024 09:20
Ora è anche ufficiale, Kouamè convocato dalla Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa
28 dicembre 2023 19:21
Nzola rischia la squalifica per via della Coppa d’Africa. Tra gli scenari anche lo stop nel club
28 dicembre 2023 09:36
TMW, Nzola ha deciso di non andare in Coppa d'Africa per restare a Firenze a gennaio
19 dicembre 2023 22:28
Dal Ghana attaccano Duncan: "Ha rifiutato la Coppa d'Africa", la risposta: "Meglio non parlare"
20 gennaio 2022 17:57
Buona notizia per la Fiorentina, Maleh non convocato per la Coppa d'Africa, Amrabat invece c'è
23 dicembre 2021 13:19
Coppa d'Africa a rischio cancellazione. Amrabat, Maleh e Duncan potrebbero restare a Firenze
15 dicembre 2021 11:01
Amaro in bocca per Salah, il Camerun è campione d'Africa
05 febbraio 2017 21:55
E se Babacar andasse un coppa d'Africa? Il Senegal lo ha sempre snobbato ma ora...
05 ottobre 2016 13:03
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