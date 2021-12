Buona notizia per la Fiorentina, Maleh non convocato per la Coppa d’Africa, Amrabat invece c’è

Diramata la lista dei convocati del Marocco per la Coppa D’Africa, presente il giocatore della Fiorentina Amrabat mentre, e questa è certamente una buona notizia per Italiano, manca il viola Maleh che dunque non dovrà partire e sarà a disposizione con la Fiorentina per il mese di gennaio

