Kouamè eliminato dalla Coppa d’Africa? Lo saprà giovedì sera. La Costa d’Avorio può passare ancora

Ci eravamo lasciati con le lacrime di Kouamè dopo lo 0-4 subito dalla Costa D’Avorio nell’ultima partita del girone, una sconfitta pesantissima che porta la squadra del giocatore della Fiorentina al terzo posto del proprio girone. Ma non è ancora detto che scatti l’eliminazione. Questo perchè in Coppa d’Africa le 4 migliori terze di ogni girone passano lo stesso il turno. I girone sono in totale 6, dunque solo 2 terze classificate vengono eliminate. La situazione attuale è la seguente. Vero che la Costa d’Avorio ha già giocato mentre le altre squadre, attualmente terze in classifica nei propri gironi, no. Però è tutto anche da giocare ed è giusto ricordare che l’ultima partita verrà giocata giovedi sera, dunque la sentenza sul passaggio del turno ci sarà solo fra 48 ore ed anche in caso di eliminazione, sarebbe difficile pronosticare un utilizzo di Kouamè in Fiorentina-Inter in programma domenica sera allo stadio Franchi

