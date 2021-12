Coppa d’Africa a rischio cancellazione. Amrabat, Maleh e Duncan potrebbero restare a Firenze

Dalla Francia arriva un’indiscrezione che sarebbe clamorosa sulla prossima Coppa d’Africa in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022: secondo quanto rivela RMC Sport, la CAN potrebbe infatti annunciare nelle prossime ore l’annullamento dell’edizione 2022 che si dovrebbe giocare in Camerun. Questa potrebbe essere una buona notizia per la Fiorentina considerato che ci sono ben tre giocatori viola che a gennaio saluteranno la truppa per andare a giocare la competizione, vale a dire Amrabat, Maleh e Duncan.

🔴 Selon nos informations, la CAN pourrait annoncer une annulation de l’édition 2022 au Cameroun. La réflexion est en tout cas engagée. — RMC Sport (@RMCsport) December 15, 2021

