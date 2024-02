Kouame tornerà in Italia solo nel weekend: sarà a disposizione per la gara con la Lazio. Salta Bologna ed Empoli 

Christian Kouame è il vincitore della Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio. Questa mattina si terrà il ricevimento nella sede della Repubblica per un riconoscimento che verrà conferito dal presidente Ouattara. Un momento magico per l’esterno della Fiorentina, che tuttavia non farà ritorno a Firenze prima di giovedì. Anzi, il sentore è che Kouame – destinato a rimettere piede in Italia forse nel weekend – salterà oltre che la gara di Bologna anche la sfida di domenica con l’Empoli. Il classe ’97 sarà così di nuovo a disposizione per la sfida di lunedì 26 con la Lazio. Lo scrive La Nazione.

