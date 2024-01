Sei morti in Guinea durante i festeggiamenti, la gioia di un popolo si trasforma in tragedia

In Costa d’Avorio si sta disputando la Coppa d’Africa, e la Guinea tre giorni fa ha sconfitto il Gambia per 1-0. Risultato storico per la nazionale guineana dato che è solo il terzo trionfo in questo torneo negli ultimi 10 anni. Il popolo in festa è sceso per le strade di Conakry, la capitale, ma la gioia è durata ben poco. La Federcalcio guineana ha confermato la morte di sei persone e almeno 15 persone sarebbero rimaste ferite. Tutto ciò è stato causato da incidenti stradali, tre decessi sono sicuramente colpa di uno scontro tra due automobili che procedevano a velocità troppo elevata. La Guinea giocherà domani contro il Senegal e basterà un pareggio per ottenere un posto agli ottavi di finale, il paese è pronto per una nuova festa e la Federazione calcistica guineana si raccomanda: “Non vogliamo piangere altri morti”.