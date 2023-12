Ora è anche ufficiale, Kouamè convocato dalla Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa

Jean-Louis Gasset, commissario tecnico della Costa d’Avorio, ha diramato la lista dei convocati per la Coppa d’Africa che li vedrà come padroni di casa. Il torneo si giocherà dal 13 gennaio all’11 febbraio. Tra i 27 chiamati spicca l’assenza di Wilfried Zaha. Assente anche l’ex sassolese Hamed Junior Traoré. Tra i giocatori che militano in Italia vi sono il romanista Ndicka e Kouame della Fiorentina.

PORTIERI: Yahia Fofana (Angers), Charles Folly (ASEC Mimosas), Badra Ali Sangaré (Sekhukhune)

DIFENSORI: Serge Aurier (Nottingham Forest), Wilfried Singo (Monaco), Ghislain Konan (Al-Fayha), Willy Boly (Nottingham Forest), Evan Ndicka (Roma), Ousmane Diomande (Sporting CP), Odion Kossonou (Bayer Leverkusen), Ismael Diallo (Hajduk Spalato)

CENTROCAMPISTI: Seko Fofana (Al-Nassr), Franck Kessie (Al Ahli), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean Michel Seri (Hull), Jean Thierry Lazare (Union Saint-Gilloise), Idrissa Doumbia (Al Ahli Qatar)

ATTACCANTI: Jonathan Bamba (Celta Vigo), Jeremie Boga (Nizza), Oumar Diakite (Reims), Sebastien Haller (Borussia Dortmund), Karim Konate (Salisburgo), Christian Kouame (Fiorentina), Jean-Philippe Krasso (Stella Rossa), Max Gradel (Sivasspor), Nicolas Pépé (Trabzonspor), Simon Adingra (Brighton).

