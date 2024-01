Kouamé, brutte notizie per la Fiorentina: segna il rigore e la Costa d’Avorio va ai quarti in Coppa d’Africa

La Costa d’Avorio, qualificatasi agli ottavi per il rotto della cuffia, ha battuto ai rigori i favoriti del Senegal, staccando il pass per i quarti di finale di Coppa d’Africa contro la vincitrice tra Mali e Burkina Faso. L’esterno della Fiorentina Christian Kouamé è sceso in campo al 79esimo minuto, non lasciando il segno complice un finale di partita estremamente bloccato. Tuttavia, il numero 99 viola si è preso una grossissima responsabilità ai calci di rigore, segnando il secondo penalty e contribuendo alla vittoria della propria nazionale. Adesso, Kouamé sarà impegnato sabato 3 febbraio alle 18, perciò non sarà disponibile nemmeno per la trasferta di Lecce, dove la Fiorentina arriverà in emergenza sulle fasce: Ikoné è squalificato, Nico e Sottil non sono al meglio e Brekalo è partito. Cosa si inventerà stavolta mister Italiano?

