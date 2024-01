Belotti vicino alla Fiorentina, Nzola potrebbe essere offerto al Genoa per Gudmundsson

La Fiorentina dopo la sconfitta contro l’Inter in campionato ha accelerato i movimenti sul mercato ed ecco che oggi è stata indubbiamente la giornata di Albert Gudmundsson, l’esterno classe 1997 che sta incantando in campionato e su cui la società viola ha messo gli occhi (QUI TUTTI I DETTAGLI). Ma si avvicina sempre di più anche Andrea Belotti, il giocatore della Roma è sempre più lanciato verso il trasferimento in maglia viola dopo il poco spazio avuto in giallorosso fino a questo momento anche se ha segnato diversi gol quando è stato chiamato in causa. L’attaccante classe 1993, campione d’Europa con la nazionale Italiana, ha scelto la Fiorentina. In tutto questo si cerca naturalmente una soluzione per Nzola che a questo punto potrebbe essere anche offerto al Genoa nel tentativo di far abbassare il prezzo del cartello di Gudmundsson, grande obiettivo in questi ultimi giorni di mercato. Sono ore molto calde con la società viola che ha in mano Andrea Belotti.