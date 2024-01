Gudmundsson vuole la Fiorentina ma il Genoa chiede 30 milioni per cedere. L’idea è nata 20 giorni fa

La notizia data da Sportitalia trova sempre più conferme, la Fiorentina sta cercando di prendere Gudmundsson ma non è una richiesta delle ultime ore ma sono almeno un paio di settimane che il club viola sta lavorando a questa operazione con il calciatore che ha dato la sua completa apertura all’operazione, per lui si tratterebbe di un notevole salto in avanti. Il Genoa negli ultimi giorni ha alzato la valutazione del calciatore islandese classe 1997, se ad inizio mercato si sarebbero accontentati di 22/23 milioni adesso la richiesta si è alzata andando verso i 30 milioni. La palla è in mano alle due società che devono trovare un accordo economico anche se, come è normale che sia, il Genoa sarebbe intenzionato a privarsi di Gudmundsson solo in estate. Tocca alla Fiorentina cercare di fargli cambiare idea con una proposta economica super vantaggiosa. Intanto la società ligure si è cautelata con l’arrivo di Vitinha dal Marsiglia, il calciatore gioca nelle stessa posizione di Gudmundsson.

